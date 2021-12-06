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Пандемия COVID-19
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В России выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

По данным Роспотребнадзора, омикрон-штамм выявлен у двух человек
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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ЮАРРоссияПандемия COVID-19
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