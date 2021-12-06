Защита Киркорова утверждает, что у певца нет неоплаченных штрафов ГИБДД

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров в настоящий момент не имеет неоплаченных штрафов ГИБДД, следовательно, не может быть привлечен к ответственности за их неуплату. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы артиста.

"Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике", - заявил Добровинский.

Ранее сообщалось, что Киркорову грозит административный арест на срок до 15 суток из-за неуплаты в положенный срок штрафов, наложенных ГИБДД. К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступили 90 соответствующих административных материалов.

В суде не сообщили, за какое именно правонарушение 90 раз был оштрафован Киркоров. Рассмотрение протоколов состоится в мировом суде 14 декабря.