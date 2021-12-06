Около 1 тыс. коек для лечения ковида в Свердловской области находится в резерве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. коек для лечения пациентов с ковидом в Свердловской области находится в резерве. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе в понедельник.

"5 839 коек развернуто, из них около тысячи - резерв", - ответили в оперштабе на вопрос, сколько в Свердловской области развернуто коек для лечения пациентов с ковидом.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что к оказанию плановой помощи возвращается 728 коек. Такое решение связано со снижением уровня заболеваемости ковидом в регионе. В свердловском оперштабе сообщили ТАСС, что на 9 ноября в регионе было развернуто 10 147 коек для лечения пациентов с ковидом.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 6 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 682 случая заражения коронавирусом. Накануне впервые с 29 октября был зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Общее количество заболевших за всю пандемию - 183 429, выписаны 159 697 человека, умерли - 8 627.