РБК: почти каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 20% опрошенных россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Среди них 11% рассказали, что не знают расшифровку, еще 8% сделали это с ошибками, пишет в понедельник РБК со ссылкой на результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным издания, большинство из тех, кто не смог расшифровать аббревиатуру СССР, - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Более 80% респондентов ответили правильно.

Только 6% опрошенных смогли перечислить все республики бывшего СССР, более четверти (27%) не назвали ни одной. Чаще всего граждане забывали о РСФСР, пишет РБК. Ее назвали лишь 28% опрошенных.

Каждый пятый россиянин (21%) ответил, что Советский Союз ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Каждый десятый ассоциирует СССР с многонациональностью страны и братством народов. Еще 8% отметили, что СССР для них связан с другой, не похожей на нынешнюю, властью или назвали советских руководителей - Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Никиту Хрущева. Также по 8% вспоминают о хорошем, бесплатном образовании и считают, что в СССР в целом жизнь была лучше или счастливее.

Отрицательной коннотацией, связанной с Советским Союзом, у россиян является дефицит товаров, а также очереди в магазинах и талоны. Об этом сообщили 5% россиян. Еще 4% опрошенных рассказали об ассоциации СССР с обманом людей, ограничением свободы, застоем и бедностью населения. У 1% россиян СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом.