Реакторный зал недостроенной АЭС на мысе Казантип планируют снести до конца 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Реакторный зал недостроенной в 1980-х годах Крымской атомной электростанции (АЭС) на побережье Азовского моря до конца 2022 года снесут из-за угрозы обрушения, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минстроя республики.

В феврале 2021 года на сайте правительства Крыма было опубликовано распоряжение о сносе АЭС. Согласно документу, снести планируется шесть объектов, находящихся в различной степени готовности, в том числе реакторное отделение. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала первой площадкой для крупнейшего восточноевропейского музыкального фестиваля "Республика КаZантип" и местом паломничества неформальной молодежи.

"Конец 2022 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о сроках сноса.

В Мининформе Крыма сообщили, что реакторный зал начнут сносить во вторник, 7 декабря, из-за угрозы обрушения. "Все стройматериалы, полученные в процессе сноса, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма", - говорится в сообщении.

Крымская АЭС - недостроенный в 1970-1980-х годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино. Станция возводилась по типу Балаковской, Хмельницкой и Ростовской АЭС. Специально для обслуживания Крымской АЭС практически с нуля на берегу Азовского моря построили город Щелкино, в котором должен был жить персонал. Несмотря на высокий уровень готовности (первый блок - 80%, второй - 18%), после чернобыльской катастрофы строительство сначала заморозили, а в 1987 году остановили.

Также в 1990-е годы в одном из недостроенных корпусов АЭС работал водочный завод. Попытки создать на этом месте индустриальный парк успехом не увенчались. Позже развалины станции использовались в качестве одной из локаций во время съемок фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". На данный момент посещение здания реактора запрещено, однако у туристов АЭС нередко вызывает интерес.