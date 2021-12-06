Молодежный центр вакцинации открыли в Карелии на базе детской поликлиники

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Первый молодежный центр вакцинации открыли в Петрозаводске на базе городской поликлиники №1. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

"К сожалению, в нашей республике от коронавируса молодежь вакцинируется неактивно. Молодые люди тоже болеют COVID-19, особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания, и болеют тяжело. Но главная опасность заключается не в том, что заболеешь сам, а в том, что ты можешь заразить своих родных и близких, у которых ослаблен иммунитет. Поэтому специально для молодежи мы и открыли этот центр", - приводит пресс-служба регионального ведомства слова главного врача детской поликлиники Надежды Дрейзис.

Как уточнили ТАСС в Минздраве Карелии, центр вакцинации будет сконцентрирован на работе с наименее активной возрастной категорией в рамках прививочной кампании против коронавируса - молодых людях от 18 до 29 лет. В то же время, привиться в центре смогут и граждане и остальных возрастных групп. Бесплатную прививку здесь смогут поставить, например, взрослые, которые привели на прием к врачу ребенка. Отмечается, что предварительная запись для вакцинации в молодежном центре не потребуется.

Сотрудники молодежного центра будут выезжать в образовательные учреждения, если от них поступит групповая заявка на проведение вакцинации. Специалисты готовы также ответить на вопросы и дать необходимые разъяснения о прививке.

По последним данным властей Карелии, в регионе от коронавируса первым компонентом привились более 260 тыс. человек, что составляет более 53% от всего взрослого населения республики. Полный курс вакцинации завершили свыше 48% (более 233,8 тыс. человек). Активнее всего прививаются жители Карелии старше 60 лет: их доля внутри возрастного сегмента превысила 56%. Меньше всего привитых среди граждан в возрасте от 18 до 29 лет - 43,7%.