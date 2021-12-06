Причиной смога в Тюмени назвали горение торфяников около Свердловской области

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Горение торфяников возле Свердловской области стало причиной образования смога над Тюменью. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцы пожаловались в соцсетях на запах от смога в различных частях города.

"Горят торфяники около Свердловской области. На сегодняшний день пробы воздуха не будут производиться, так как для этого нет оснований. Специалисты будут дальше наблюдать за ситуацией. Завтра при ухудшении показателей воздуха будут произведены замеры", - сказали в пресс-службе.

В середине октября 2021 года в Тюмени уже фиксировали образование смога из-за природных пожаров в Тюменском районе Тюменской области, Курганской и Свердловской областях, а в конце октября было выявлено превышение нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в 1,4 раза в микрорайоне Войновка в Тюмени, причиной чего было тление торфяников и утилизация изъятого поголовья птиц на птицефабрике возле города.