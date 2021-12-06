Число заражений коронавирусом в Севастополе сократилось на четверть за неделю

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Севастополе за прошедшие семь дней уменьшилось на 25% по сравнению с числом за предыдущую неделю, сообщил замгубернатора Александр Кулагин в понедельник на аппаратном совещании правительства.

"За неделю у нас пока есть тренд на снижение. За неделю у нас заболели 1 404 человека, что на 25% меньше, чем неделей ранее", - сказал Кулагин, уточнив, что в настоящее время свободно 26% коечного фонда.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев отметил, что ситуация выравнивается и в день фиксируется менее 200 случаев (осенью впервые число новых случаев в сутки превысило 300 и некоторое время держалось на этом уровне). "Идет небольшое снижение, но пока сказать, что мы вышли из [тяжелой ситуации с коронавирусом] нельзя", - подчеркнул он.

По данным правительства, всего в Севастополе за время пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией 49 960 человек. К настоящему моменту выздоровел 45 481 человек, 1 734 умерли. Оба компонента вакцины от коронавируса получили 226,4 тыс. жителей, ревакцинированы более 40 тыс. На прошлой неделе Севастополь стал первым регионом РФ, где достигнут коллективный иммунитет - защита от коронавируса есть у 80% взрослых горожан, которые переболели или привились.

В Севастополе действуют обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, а также требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.