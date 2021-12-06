Госпансионат Севастополя вернулся к программам реабилитации переболевших COVID-19

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный пансионат "Изумруд" в пригороде Севастополя вновь начал принимать людей, перенесших коронавирус, на программы реабилитации, сообщил в понедельник директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Ранее программы уже были запущены в пансионате, но из-за роста заболеваемости в этом году его временно перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом в легкой форме.

"Запустили [программы реабилитации после коронавируса]. Подготовили, начинаем прием", - сказал он.

Он уточнил, что пансионат возвращается к формату санаторно-курортного учреждения после соответствующей санитарной обработки, программы реабилитации рассчитаны на 16 дней.

По данным правительства, всего в Севастополе за время пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией 49 960 человек. Выздоровел 45 481 человек, 1 734 умерли. Оба компонента вакцины от коронавируса получили 226,4 тыс. жителей, ревакцинированы более 40 тыс. На прошлой неделе Севастополь стал первым регионом РФ, где достигнут коллективный иммунитет - защита от коронавируса есть у 80% взрослых горожан, которые переболели или привились.

В регионе действуют обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, а также требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.