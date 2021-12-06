Котельные перевели на резервное топливо в селениях Коми, где остановлена подача газа

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Котельные четырех поселков Коми переведены на резервное топливо из-за отключения подачи газа после возможной утечки на межпоселковом газопроводе Ухта - Войвож. В поселках проживает более 3,9 тыс. человек, находятся 241 жилой дом и восемь социальных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

По прогнозу ЦГМС региона, в ночь на 7 декабря в северных районах Коми ожидается до 27 градусов мороза, днем - минус 15-17 градусов.

"Утром 6 декабря произошло снижение давления на участке межпоселкового газопровода Ухта - Войвож. В результате прекращена подача газа в четырех населенных пунктах городского округа Ухта и Сосногорского района: поселки Кэмдин, Лайково, Верхнеижемский и Войвож. Там проживают более 3 900 человек, 241 жилой дом и восемь социально-значимых объектов. В настоящий момент котельные переведены на резервный вид топлива", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По информации МЧС, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Всего газопровод снабжает семь населенных пунктов в трех муниципалитетах. В Троицко-Печорском районе газоснабжение населению подается, котельные переведены на резервный вид топлива.

Ранее администрация Троицко-Печорского района ввела режим повышенной готовности из-за инцидента с подачей газа, жителей призвали беречь тепло в домах и снизить потребление газа до минимума.