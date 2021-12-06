Власти Пензенской области предложили начать госпрограмму по капремонту детских лагерей

ПЕНЗА, 6 декабря. /ТАСС/. Пензенская область выступила с инициативой запуска на федеральном уровне программы по строительству и ремонту детских загородных лагерей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.

"По поручению губернатора направлены письма в федеральные органы власти с предложением запустить на федеральном уровне новую программу строительства и ремонта детских оздоровительных лагерей", - отмечается в сообщении со ссылкой на первого зампредседателя правительства Пензенской области Олега Ягова.

В настоящее время в Пензенской области есть 13 загородных лагерей. По словам Ягова, последний из них был построен в 1989 году.

Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, власти региона сформируют также областную программу по капремонту детских оздоровительных лагерей. "Думаю, что программу надо делать пятилетней. Постепенно, из года в год, будем вкладывать средства, приводить материально-техническую базу загородных учреждений детского отдыха в надлежащее состояние", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Главам муниципалитетов поручено с 2022 года начать разработку проектно-сметной документации на ремонт детских лагерей. На сегодняшний день уже готовы проекты по ремонту лагеря "Юность", где запланирован капремонт фасадов трех зданий и работы в одном из корпусов, и лагеря "Луч" - здесь планируется ремонт кровли жилого корпуса и столовой.