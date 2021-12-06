Выставка, посвященная князю Александру Невскому, открылась в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Открытие выставки "Александр Невский: легенда о герое" состоялось в Инженерном доме Петропавловской крепости в день памяти великого русского князя. Выставка стала частью межмузейного проекта "Александр Невский. Северный путь", который посвящен 800-летию со дня рождения прославленного полководца и правителя, сообщили журналистам в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Сегодня мы, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского", открываем выставку "Александр Невский: легенда о герое". Она завершает юбилейный год, и неслучайно церемония открытия проходит 6 декабря этого года - это день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году князь был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. Сегодня мы отдаем дань памяти и глубочайшего уважения великому человеку - князю Александру Невскому", - сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Создатели выставки преследовали цель показать, как менялся образ Александра Невского в восприятии русских людей на протяжении истории. Посетители выставки смогут увидеть иконы, гравюры, портреты, орденские знаки, книги, медали, фотографии и даже плакаты, отражающие то, каким видели наши предки из разных эпох этого исторического деятеля, национального героя, святого. Для создания наиболее полной картины на выставке представлены экспонаты из самых разных музейных коллекций: из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея истории религии, ГОЗНАКа, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея-заповедника "Павловск", Российской национальной библиотеки, Музея кино, Новгородского музея-заповедника.

Александр Невский жил в XIII веке. Он был выдающимся государственным деятелем и полководцем, одержал много военных побед, самыми значимыми из которых являются Невская битва и битва на Чудском озере - Ледовое побоище. Также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Согласно церковным источникам, князь был верующим человеком и вложил немало усилий в укрепление православия на Руси, за что в 1547 году был канонизирован.