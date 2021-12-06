Глава Севастополя поручил стимулировать ревакцинацию от коронавируса в регионе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства в понедельник поручил подчиненным уделить внимание ревакцинации населения от коронавируса.

"Продолжаем вакцинацию, желательно темпы не снижать, особенно с точки зрения ревакцинации. Многие привились прошлой зимой и весной", - сказал Развожаев.

Глава городского департамента здравоохранения Виталий Денисов доложил, что запас вакцины "Спутник Лайт", необходимой для ревакцинации, в городе имеется в количестве 28 тыс. доз.

В пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране перешел порог коллективного иммунитета - показатель составляет 80,8%. Согласно озвученным в понедельник данным, число новых случаев заражения снизилось - сейчас в городе фиксируется менее 200 случаев в сутки (осенью впервые этот показатель превысил 300 и некоторое время сохранялся на этом уровне).

По данным правительства, всего в Севастополе за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 49 960 человек. К настоящему моменту выздоровели 45 481 человек, 1 734 умерли. Оба компонента вакцины от коронавируса получили 226,4 тыс. жителей, ревакцинированы более 40 тыс.

В Севастополе действуют обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, а также требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.