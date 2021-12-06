Температура в Дагестане выше климатической нормы, в горах сохраняется снег

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Дагестане в настоящее время выше многолетней климатической нормы, однако в горах на высоте свыше 2 тыс. м снежный покров сохраняется. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что дорожные специалисты расчищают заснеженные трассы в горах Дагестана.

"Температура в горах Дагестана выше многолетней климатической нормы. Снег идет, но быстро тает, потому что температура плюсовая. Снежный покров сохраняется на высоте свыше 2 тыс. м", - сказал Дадашев.

По его словам, в настоящее время снег наблюдается в горах Тляратинского, Агульского, Чародинского, Цунтинского, Цумадинского, Ахвахского, Лаксого и Рутульского районов. "В Кумухе (село в Лакском районе - прим. ТАСС) лежит 4 см снега, в Хунзахе - 7 см", - добавил собеседник агентства.

Дадашев отметил, что в ближайшее время крупных осадков в регионе не ожидается.