В Бурятии план вакцинации от COVID-19 выполнили на 70%

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень вакцинации от COVID-19 в Бурятии приближается к установленным планом 80% взрослого населения. Полностью вакцинацию закончили уже более 403,1 тыс. человек, это порядка 70% от плана, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.

"На сегодняшний день у нас первым компонентом привито около 78% от плана, что касается завершивших вакцинацию, это порядка 70%. То есть примерно 56% численности взрослого населения. Всего у нас запланировано вакцинировать 575 тыс. человек. По темпам вакцинации республика занимает 15-е место среди регионов РФ", - сказала Логина.

По ее словам, за день в Бурятии прививаются от ковида от 1 тыс. до 7 тыс. человек. Ревакцинацию прошли 45 тыс. жителей региона.

"У нас более 80% поставленной в регион вакцины использовано. На сегодняшний день запасов всех вакцин достаточно", - отметила замминистра.

Логина подчеркнула, вакцинация позволяет сохранять резерв коечного фонда и снизить нагрузку на медиков. В настоящее время развернуто 1,5 тыс. коек - это почти в три раза меньше, чем в пиковые волны, как в ноябре 2020 года и в июле 2021 года. "Это значит, что большая часть инфицированных болеет легче, и не требуется госпитализация в стационары. Доля вакцинированных среди заболевших в регионе составляет 3%", - добавила замминистра.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрирован 71 161 случай заражения COVID-19, из них 230 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 289 пациентов, занятость коечного фонда составляет 84,4%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 278 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 2 234 человека, из них девять - за последние сутки.