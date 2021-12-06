Власти Польши подготовили ограничения к рождественским праздникам из-за омикрон-штамма

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Польши в ближайшие дни представит новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса в период рождественских праздников, учитывая появление нового омикрон-штамма. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как напомнил глава правительства, на прошлой неделе министр здравоохранения Польши Адам Недзельский уже представил первый набор усиления ограничений. "А завтра или послезавтра мы представим второй", - указал он, подчеркнув, что он "будет связан с праздничной ситуацией и станет ответом на мутацию вируса "омикрон".

"Ситуация выглядит не очень хорошо, - констатировал Моравецкий. - Очень много смертей, прежде всего, смертей среди тех, кто не прошел вакцинацию".

С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились свыше 3,6 млн человек, умерли более 85 тыс., выздоровели 3 млн. Антирекорд по суточному числу инфицированных был зафиксирован 1 апреля этого года - 35 251 человек. В мае ситуация улучшилась, все лето прирост держался на уровне 100-200 случаев заражения в сутки. В сентябре кривая заболеваемости вновь пошла вверх.

На прошлой неделе было зафиксировано более 29 новых случаев заражения за 24 часа. Новый омикрон-штамм в Польше пока не выявлен.

Во вторник из-за появления в ряде стран нового омикрон-штамма впервые с весны прошлого года власти Польши решили ввести ряд ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. Новые ограничения касаются прежде всего сокращения до 50% лимитов максимально возможной заполняемости пунктов общепита, отелей, учреждений культуры и спорта. Все ограничения касаются только граждан, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также введен запрет перелетов в семь африканских стран особого риска, а карантин для прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону, продлен до 14 дней.