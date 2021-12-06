В Тюменской области от гриппа вакцинировались более 80% детей от плана

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 80% детей от плана в Тюменской области вакцинированы от гриппа. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"На сегодня от гриппа привито 212 692 ребенка - это пока 81,5% от того количества, которое запланировано. Поэтому вакцинация от гриппа еще продолжается. Отметим, что чаще всего дети сталкиваются с инфекцией в организованных коллективах, которая потом может получить распространение уже дома, формируя семейные очаги", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, в регионе уже зафиксированы случаи гриппа у несовершеннолетних, у некоторых пациентов отмечено тяжелое течение болезни.

"По анализу ситуации прошлого года мы видим, когда у ребенка имеет место быть сочетание инфекций - коронавируса и гриппа, или других ОРВИ, то заболевание протекает тяжелее и больше рисков осложнений", - сказала главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова.

На прошлой неделе в стационары Тюменской области поступило девять детей, посещавших детские сады и школы, у которых по итогам лабораторных исследований подтвердился грипп.