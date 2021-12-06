Более 5,7 млн человек привились от коронавируса в Москве за год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 5,7 млн человек в Москве привились от коронавирусной инфекции. Повторную вакцинацию прошли свыше 680 тыс. человек, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 млн человек, и свыше 680 тыс. прошли повторную вакцинацию", - сказала заммэра.

Ракова также отметила, что всего 1,4 млн жителей Москвы старше 60 лет вакцинировались хотя бы одним компонентом прививки от коронавируса за год.

"Одна из приоритетных задач для Москвы - это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений. На сегодняшний день в таких учреждениях прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% допущенных к вакцинации. Всего в столице 1,4 млн пожилых людей старше 60 лет сделали хотя бы один компонент вакцины", - сказала Ракова.

Она напомнила, что пожилым москвичам, которые получают вакцину, также подарят полезные наборы "С заботой о здоровье". Получить их могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию.

Также пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим коробку "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.

Ракова сообщила, что за прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 млн человек и свыше 680 тыс. прошли повторную вакцинацию. Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря 2020 года для работников различных отраслей, после чего возможность сделать прививку появилась и у москвичей старшего поколения.