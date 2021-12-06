РФПИ готов предоставить Индии "Спутник Лайт" и "Спутник М"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предоставить вакцину "Спутник Лайт" и препарат "Спутник М" (для подростков) партнерам в Индии для борьбы с коронавирусом, следует из сообщения фонда.

"Россия и Индия объединили свои силы с самого начала пандемии, включая производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в рамках этого стратегического партнерства. Ряд соглашений с партнерами в Индии помог РФПИ значительно увеличить производственные возможности. Предлагаем коллегам применять "Спутник Лайт" и вакцину "Спутник М" для подростков, чтобы поддержать сильный коллективный иммунитет в Индии и продолжить спасение миллионов жизней", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.