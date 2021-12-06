Эрмитаж постепенно восстанавливает число посетителей, сократившееся после ввода QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Количество посетителей Государственного Эрмитажа, сократившееся после ввода QR-кодов, постепенно восстанавливается. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-беседы, посвященной Дням Эрмитажа.

"У нас поток небольшой. До введения QR-кодов у нас шло уже нормальное количество, примерно по 10 тыс. человек в день, это посетители из России, Санкт-Петербурга. С введением QR-кодов количество в два раза упало, но постепенно возвращается обратно: и мы привыкли проверять, и люди привыкли, у всех они (QR-коды) есть", - сказал Пиотровский.

По его словам, иностранных посетителей в музее сейчас почти нет.

Эрмитаж с 1 декабря вернул часть льгот на посещение, отмененных после изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса. Музей могут бесплатно посещать дети до 14 лет, также действуют льготы для сотрудников музеев Санкт-Петербурга, членов ICOM (Международный совет музеев), ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы. Третий четверг каждого месяца правом бесплатного входа в Эрмитаж могут воспользоваться посетители еще ряда категорий, включая пенсионеров.

Бесплатный вход для всех категорий посетителей объявлен также 7 декабря, в День святой Екатерины. Государственный Эрмитаж ведет свою историю с 1764 года, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского. Ежегодно 7 декабря Государственный Эрмитаж торжественно празднует День святой Екатерины, в честь которой названа при крещении основательница музея. К этому дню Эрмитаж ежегодно готовит программу с открытием выставок, шоу и акциями для посетителей.