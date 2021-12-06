Володин предложил МЭР в течение месяца разработать поправки в закон о добровольчестве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил замминистра экономического развития Татьяне Илюшниковой и главе Росмолодежи Ксении Разуваевой в течение месяца разработать и внести в Госдуму поправки, уточняющие нормы закона о добровольчестве в РФ.

"Мы вам предлагаем в месячный срок внести в Государственную думу предложения по правоприменительной практике реализации закона, который вы же и инициировали. С позиции его совершенствования, с позиции его адаптации к сегодняшнему дню, с позиции запроса, который сегодня звучит", - сказал Володин, обращаясь к Илюшниковой в ходе парламентских слушаний о поддержке и развитии волонтерского движения, которые прошли в понедельник в Госдуме. С аналогичным предложением он обратился и к главе Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Он напомнил, что Госдума в 2018 году приняла закон о правовых основах регулирования отношений в сфере добровольческой и волонтерской деятельности, который был разработан Минэкономразвития. "Сейчас всем очевидно, что закон имеет недоработки. Может быть, все-таки вы сейчас, представляя ключевое министерство в части регулирования вопросов, связанных с волонтерством, возьмете и дадите оценку тем нормам, которые требуют доработки, пробелы, которые надо восполнить", - обратился Володин к Илюшниковой.

Затем, отметил он, будет необходимо изучить вопросы правоприменения в некоммерческом секторе в области социальной сферы. "Правильно было бы нам сделать второй шаг - собрать тех, кто работает именно в этом направлении", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что министерство как профильный исполнительный орган власти должно нести ответственность за реализацию и актуализацию закона.

"Наша задача - развивать волонтерское движение, создавать условия, убирать препятствия. Об этом президент говорит, он задачу ставит и перед правительством, и перед Государственной думой. Поэтому мы в рамках своих полномочий сейчас должны сделать все для того, чтобы создать эти возможности, приняв законы и осуществив парламентский контроль", - отметил Володин.