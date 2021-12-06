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Северная Осетия получит первый новый трамвай в конце декабря

Это первый тест-драйв трамваев производителя, с которыми достигнута договоренность о дальнейших поставках

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый новый трамвай получит Северная Осетия в конце декабря этого года. Об этом сообщил врио министра промышленности и транспорта Владимир Марзоев на аппаратном совещании в понедельник.

"У нас запланирован приход трамвая с 18-19 декабря, пару дней на его сборку нужно, специалисты приедут для этого. Прогон с 20 по 24 число будет по всему полотну", - сказал Марзоев.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что это первый тест-драйв трамваев производителя, с которыми достигнута договоренность о дальнейших поставках.

По инициативе Меняйло во Владикавказ до конца года поступит 10 новых трамвайных вагонов, а в 2022 году - еще 35.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.

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