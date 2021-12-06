Свердловские врачи вылечили от коронавируса семимесячных тройняшек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Семимесячных тройняшек, заболевших ковидом, выписали из больницы в Свердловской области. Это первый подобный случай в регионе, сообщил в понедельник губернатор области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram .

"Сегодня из ГКБ №40 выписались семимесячные тройняшки: Дарина, Кристина и Виктория Перминовы. Они переболели COVID-19 вместе с мамой Ульяной. Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста - такого в практике в эту эпидемию еще не было", - написал губернатор.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 6 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 682 случая заражения коронавирусом. Накануне впервые с 29 октября был зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Общее количество заболевших за всю пандемию - 183 429, выписаны 159 697 человека, умерли 8 627.