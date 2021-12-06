В Петербурге отмечается рост заболеваемости детей гриппом и ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди детей в Санкт-Петербурге - более 53 тыс. случаев из 83 тыс. выявленных. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.

"Ситуация непростая и достаточно напряженная. В Петербурге продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. <...> За прошедшую неделю суммарно в городе было зарегистрировано 83 130 случаев. Из них <...> более 53 тыс. - дети" - сообщила она.

По данным Чхинджерии, в сравнении с эпидемическим порогом заболеваемость населения на 70% выше, среди взрослых - на 83%, среди детей 7-14 лет - почти на 150%.

Как сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина, в городе отмечается и увеличение количества госпитализаций детей с ОРВИ. "Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией - особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили"- рассказала она.

По данным пресс-службы городского Комитета по образованию, на данный момент в связи с распространением ОРВИ или выявлением COVID-19 закрыта 21 группа в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 551 класс в 166 школах - 2,75% от общего числа. На дистанционном обучении по заявлению родителей находятся 5 587 учеников - 1% от общего количества обучающихся.

Вакцинация от гриппа

В Петербурге вакцинация от гриппа идет медленнее, чем запланировано, во многом это связано с несвоевременной поставкой вакцины, сообщила Чхинджерия. "Результаты [вакцинации от гриппа] не очень воодушевляющие. План вакцинации детей на сегодняшний день выполнен лишь на 69%, это во многом связано с недопоставкой вакцины <...>. Детская вакцина поставлена лишь на 81,5% от заявленного количества. <...> В целом у нас привито 39,5% от численности населения, запланировано было привить не менее 60%, но связано это с несвоевременными поставками вакцины", - рассказала она.