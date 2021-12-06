СК поддержал проект приказа МВД о повторной дактилоскопической регистрации иностранцев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ поддержал проект приказа МВД, согласно которому трудовые мигранты и иностранные граждане, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, могут подлежать повторной дактилоскопии и фотографированию при нанесении татуировок или после удаления шрамов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"С точки зрения реализации принципа неотвратимости наказания, предупреждения и пресечения преступности предусмотренная в проекте приказа МВД России мера своевременна и даже необходима", - отметила она. По словам Петренко, повторная дактилоскопическая регистрация при детализированных в проекте приказа МВД условиях позволит осуществлять более действенный и результативный миграционный контроль, поспособствует снижению уровня латентности преступлений, совершенных иностранными гражданами, облегчит и ускорит ход оперативно-разыскных мероприятий и расследования преступлений.

"Наметившаяся негативная тенденция роста количества противоправных деяний со стороны мигрантов, о чем буквально недавно говорил председатель Следственного комитета, требует действенных мер и решений. Всем известны многочисленные факты грубых нарушений общественного порядка, массовые драки с участием иностранцев из ближнего зарубежья, а также громкие факты других тяжких и особо тяжких преступлений", - отметила Петренко.

По ее словам, это порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной обстановки в России. "За 9 месяцев 2021 года количество расследованных преступлений, совершенных лицами из числа граждан других государств или без гражданства, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%. В структуре преступности более чем на 7% возросло число убийств, число преступлений экстремистской направленности стало больше на 74%, террористического характера - на 19%. Кроме того, если сравнивать 9 месяцев 2020 и 2021 годов, в текущем году количество совершенных данной категорией лиц краж увеличилось почти на 5%", - сообщила Петренко.

Как следует из проекта приказа МВД, повторному фотографированию будут подлежать иностранцы, у которых существенно поменялась внешность, появились татуировки или прошло 10 лет после первого фотографирования. Мигранты будут повторно сдавать отпечатки пальцев, например, в случае утраты конечности, кисти или пальца руки. Также дактилоскопия и фотографирование могут быть неоднократными при изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства, а также несоответствия данной информации в документе об их прохождении со сведениями, полученными при идентификации личности.

В России с 29 декабря этого года иностранцы, въезжающие в страну на срок более 90 дней, должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование.