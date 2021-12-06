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Псковские власти повысят уровень вакцинации беременных в роддоме

Для женщин будут проводить вебинары на тему защиты от COVID-19

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом приблизилось к отметке в 67,5 тыс. человек, для увеличения числа вакцинированных беременных будут направлять специальные бригады медиков в Псковский перинатальный центр. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона по итогам совещания у губернатора, посвященного эпидемиологической обстановке в регионе.

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"В части вакцинации беременных жительниц региона губернатор поддержал ряд инициатив. Так, для этой категории предполагается проводить вебинары. На них будут выступать специалисты, рассказывать о необходимости защиты от COVID-19. Дважды в неделю вакцинальная бригада будет посещать Псковский перинатальный центр, где наблюдается большее количество беременных региона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор отметил, что за динамику вакцинации руководители муниципалитетов несут персональную ответственность. По информации властей, сейчас Псковская область по динамике заражений вирусом занимает седьмое место по Северо-Западному федеральному округу.

По информации регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 304 человека, выздоровели - 58 833, умерли - 1 117. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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