Туристическую деревню Дукка на горнолыжном курорте Архыз откроют к 2030 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Туристическая деревня Дукка будет обустроена на территории горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии к 2030 году. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ"

"Планируется, что курорт Архыз к 2030 году существенно разрастется: будет обустроена еще одна туристическая деревня - Дукка, которая образует новую зону катания", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что все три деревни: Романтик, Лунная поляна и Дукка в перспективе будут объединены в кольцо канатными дорогами, всего их будет более 25. Таким образом, курорт расширится почти до 79 км трасс, гостям будут доступны 15 тыс. мест размещения. "Турпоток достигнет 2 млн человек в год", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время на курорте Архыз две зоны катания: деревни Романтик и Лунная поляна. На каждой есть парковка для посетителей и сервисный центр. В нем информационный офис, кафе, прокат, служба инструкторов, учебный склон. От каждой зоны катания можно подняться к верхней точке Южного склона, на высоту 2 240 м.

О курорте

Курорт построен за 2,5 года, первых гостей он принял в декабре 2013 года. Архыз ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%. В сезоне 2020-2021 годов трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 годов.