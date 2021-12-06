Глава Вологодской области сообщил, что каждый второй взрослый в регионе привит от COVID-19

ВОЛОГДА, 6 декабря. /ТАСС/. Каждый второй взрослый житель Вологодской области привился от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины получили более 526 тыс. человек, второй - 447 тыс., сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

"На сегодня первым компонентом вакцины привито почти 526 тыс. человек, вторым - 447 тыс. человек. Мы видим, что темпы вакцинации растут, если в октябре прививалось в среднем около 2-2,5 тыс. человек в день, то на сегодня - 4 тыс. и более, то есть рост практически в два раза. Сегодня каждый второй взрослый житель Вологодской области уже привился от коронавирусной инфекции", - сказал губернатор.

По словам руководителя региона, всего в области работает уже 150 пунктов вакцинации.

Ранее в регионе в целях увеличения темпов вакцинации ввели несколько стимулов для населения - выплаты студентам и ветеранским организациям, розыгрыш полезных гаджетов среди молодежи и билеты на новогодние концерты и мероприятия.

На 6 декабря в области выявили всего 92 355 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 368. Выздоровели 81 995 человек, умерли 2 657. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.