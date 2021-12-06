Шахта "Листвяжная" будет выплачивать ежемесячные пособия детям погибших горняков

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Дети шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября, будут получать ежемесячные пособия в размере 25 тыс. рублей от предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе шахты.

"Принято решение о выплате ежемесячного пособия в размере 25 000 рублей на каждого ребенка из семей погибших шахтеров до их совершеннолетия", - рассказали на предприятии, отметив, что эта мера финансовой поддержки будет действовать в дополнение к ранее озвученным.

Шахта начала выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при аварии с 29 ноября, за это время перечислено порядка 416 млн рублей. От предприятия семьи погибших горняков получают по 2 млн рублей, также по 1 млн рублей выплачивается каждому из членов семьи погибших, в среднем это около 6 млн рублей на семью. Кроме того, по решению собственников предприятия будет оплачено обучение детей из семей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия, в зависимости от ситуации, погашены кредиты в банках. Компенсации от "Листвяжной" также получили семьи погибших горноспасателей.

"Из 51 семьи погибших выплаты произведены 50 семьям. По решению одной из семей выплаты будут произведены после того, как тело погибшего поднимут на поверхность. Кроме того, решен вопрос о приобретении 52 квартир для членов семей погибших", - уточнили на предприятии.

По предварительным оценкам, на помощь семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной" от предприятия будет направлено порядка 600 млн рублей. Также выплаты производятся из бюджетов всех уровней, сбор средств на поддержку семей ведет и Российский Красный крест.