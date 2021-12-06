Заксобрание Ульяновской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 6 декабря. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области на сессии в понедельник поддержали большинством голосов проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Решение принято. 20 депутатов - за, десять против, двое воздержались, один не голосовал", - отметили в пресс-службе.

В Ульяновской области с 1 декабря смягчены ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Жителям региона без ПЦР-тестов на коронавирус или QR-кодов о вакцинации разрешено посещать торговые центры в дневное время по будням, кинотеатры работают с заполняемостью в 70%, заведения общепита открыты для посетителей, которые имеют QR-код о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на коронавирус.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.