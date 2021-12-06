В Архангельской области от ковида привились 83% жителей от планового показателя

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Архангельская область на 83% выполнила план по вакцинации населения от коронавируса. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации региона, привились около 429 тыс. человек, для обеспечения иммунитета у 60% взрослого населения нужно привить 516 тыс. человек.

"Для обеспечения иммунитета у 60% взрослого населения региона необходимо привить от коронавируса почти 516 тыс. человек. По данным регионального министерства здравоохранения на 6 декабря, 480 772 жителя Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 428 973 человека", - сказали в пресс-службе.

В Архангельской области сокращается объем коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Эта мера позволит увеличить объем плановой медицинской помощи.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.