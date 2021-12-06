Папа Римский выразил готовность приехать на встречу с патриархом Кириллом в Москву

ВАТИКАН, 6 декабря. /ТАСС/. Новая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в обозримом будущем. Об этом сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр Папа Римский Франциск, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", - сказал Франциск.

Предыдущая встреча предстоятелей, первая в истории после Великого церковного раскола в 1054 году, когда католическая и православная церкви полностью разделились, состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Тогда по ее итогам была торжественно подписана совместная декларация, состоящая из 30 пунктов. Впоследствии были осуществлены важные духовные инициативы. В частности, в мае 2017 года в Россию временно для поклонения была перенесена часть мощей святителя Николая, одного из самых почитаемых православными святых, которые находятся в итальянском городе Бари. Ежегодно РПЦ и Римско-католическая церковь отмечают годовщину встречи Папы и патриарха совместными конференциями, встречами представителей, теологическими дискуссиями.

В Никосии и в Афинах Франциск встречался с предстоятелями местных католических церквей - главами Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II и Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II. "Мы все братья и мы говорим все в лицо, говорим в глаза, но как братья. Это же замечательно, когда братья говорят, потому что принадлежат к той же матери, матери Церкви, но оказались немного разделены. Но мы должны идти вместе и пытаться работать в единстве и для единства", - прокомментировал понтифик.

Он считает, что прямые контакты и диалог должны продолжаться и не "ждать согласия теологов". "Теологи должны продолжать изучать, потому что это помогает прийти к единству, но тем временем мы идем вперед, вместе молясь, делая добрые дела. Работать и молиться вместе - это мы можем делать. Единство начинается сегодня с этого", - заключил Франциск.