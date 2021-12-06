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Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России.
Пандемия COVID-19

Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России. Главное о коронавирусе за 6 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 833 749 случаев заражения, из них новых — 32 136  (минимум с 14 октября). За сутки умерли 1 184 человека, за весь период — 282 462.
  • В России выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.
  • Власти Ставрополья намерены на неделю продлить зимние каникулы в школах.
  • Количество коек для больных ковидом в Пензенской области сократилось на 57% с октября.
  • Число закрытых групп детсадов Югры из-за ОРВИ и ковида выросло почти в 1,5 раза за неделю.
  • Эрмитаж постепенно восстанавливает число посетителей, сократившееся после ввода QR-кодов.
  • Более 300 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ.
  • Свыше 200 классов в 122 школах закрыли на Кубани из-за выявленных случаев коронавируса.

Москва 

  • Всего зафиксировано 1 966 374 случая заражения, из них новых — 3 134. Госпитализированы 767 человек.

Мир 

  • Всего зафиксировано 265 990 136 случаев заражения, умерли 5 258 654 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Хорватии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.
  • Полиция Латвии задержала депутата Сейма, выступающего против обязательной вакцинации.
  • В США разработали жвачку, которая нейтрализует коронавирус.
  • В Сингапуре разработали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм коронавируса.
  • "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине.
Теги
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