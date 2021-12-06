Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России. Главное о коронавирусе за 6 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 9 833 749 случаев заражения, из них новых — 32 136 (минимум с 14 октября). За сутки умерли 1 184 человека, за весь период — 282 462.
- В России выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.
- Власти Ставрополья намерены на неделю продлить зимние каникулы в школах.
- Количество коек для больных ковидом в Пензенской области сократилось на 57% с октября.
- Число закрытых групп детсадов Югры из-за ОРВИ и ковида выросло почти в 1,5 раза за неделю.
- Эрмитаж постепенно восстанавливает число посетителей, сократившееся после ввода QR-кодов.
- Более 300 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ.
- Свыше 200 классов в 122 школах закрыли на Кубани из-за выявленных случаев коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 966 374 случая заражения, из них новых — 3 134. Госпитализированы 767 человек.
Мир
- Всего зафиксировано 265 990 136 случаев заражения, умерли 5 258 654 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Хорватии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.
- Полиция Латвии задержала депутата Сейма, выступающего против обязательной вакцинации.
- В США разработали жвачку, которая нейтрализует коронавирус.
- В Сингапуре разработали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм коронавируса.
- "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине.