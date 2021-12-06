Семья Пола Уилана надеется, что Байден обсудит с Путиным его освобождение

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Семья осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана надеется, что тема его освобождения будет поднята на предстоящих во вторник переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник журналистам брат осужденного Дэвид Уилан.

"Мы надеемся, что президент Байден будет добиваться освобождения Пола, как делают его сотрудники в Госдепартаменте и аппарате Совета по национальной безопасности. Наша семья понимает, что на этой встрече предстоит обсудить более важные вопросы <...>, по сравнению с которыми вопрос заложников бледнеет. Но я уверен, что президент Байден сделает, что может", - указал он.

Дэвид Уилан добавил, что 3 декабря помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел беседу с родственниками американцев, находящихся в заключении в РФ. "Разговор был откровенным и помог мне лучше разобраться в действиях Белого дома. У меня сложилось ощущение, что Белый дом продолжает работу и прислушивается к обеспокоенностям членов семей", - добавил он.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.