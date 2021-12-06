Власти Кубани рассмотрят 18 тыс. обращений, поступивших на прямую линию

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассмотрят все обращения, которые поступили на прямую линию, проведенную на прошлой неделе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые провел прямую линию, где ответил на вопросы жителей региона. Всего к началу линии было собрано более 18 тыс. вопросов и обращений. Линия продолжалась 3,5 часа, Кондратьев успел ответить на 50 вопросов.

"Прямая линия" завершилась, но работа с проблемами, о которых говорили люди, не закончилась. Ни одно обращение не должно остаться не рассмотренным. Жители просят отремонтировать тротуары, обновить детские площадки, наладить освещение улиц. Большинство из этих вопросов - в зоне ответственности муниципалитетов. Если люди обращаются ко мне, значит, на местах их не слышат", - цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что глава региона подчеркнул, что людей беспокоят проблемы коммунального хозяйства, качества дорог и транспорта, социальной сферы. Больше всего обращений поступило из Краснодара, Горячего Ключа, Темрюкского, Туапсинского и Брюховецкого районов.

Также в пресс-службе отметили, что руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко сообщил, что все поступившие обращения обрабатывают и передают в профильные министерства, ведомства и главам муниципалитетов.

"Вениамин Кондратьев отметил, что каждое обращение на "Прямую линию" должно находиться на особом контроле. При этом оценку отработки вопросов должны давать сами жители, рассказать, как исправили или не решили их проблемы. Курировать эту работу будут руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко и глава контрольного управления администрации региона Максим Туровец", - акцентировали в пресс-службе.