Число заболевших ковидом в сутки снизилось в Поморье по сравнению с серединой ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суточное количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией снизилось в Архангельской области более чем на 100 человек по сравнению с показателями середины ноября, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Судя по статистике, среднесуточное число заболевших за эту неделю - 360-380, хотя еще две недели назад этот показатель составлял порядка 500 человек, - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского. - Это подтверждает, что те ограничительные меры, которые нами были приняты, хоть и крайне неудобны для всех, но дают значительный положительный результат".

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.

По словам Цыбульского, речи об отмене или ослаблении ограничительных мер пока не идет. "Пока об их ослаблении говорить рано. Чем быстрее мы достигнем выработки коллективного иммунитета, тем быстрее сможем вернуться к привычному всем образу жизни", - цитирует его пресс-служба.

Постепенное снижение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией позволяет уменьшать количество инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. В данный момент из 2 192 инфекционных коек занято 1 997. В середине октября в регионе было развернуто 2 708 ковидных коек. В Архангельской области с начала пандемии выявлено 116 244 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 353 за последние сутки; 112 046 человек выздоровели. Зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.