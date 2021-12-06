Киев и восемь областей на Украине вышли из красной зоны эпидемической опасности

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Украины смягчили карантинные ограничения в Киеве и восьми областях страны, отменив красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил в понедельник министр кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - написал Немчинов в своем Telegram-канале.

С 6 декабря украинские власти ужесточили карантинные требования в регионах, которые находятся в желтой зоне эпидемической опасности. Ограничения касаются прежде всего невакцинированных граждан. В настоящее время в желтой зоне находятся пять областей: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая.

Отныне посещать общественные учреждения в желтой зоне смогут только те, кто получил как минимум одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ. Кроме того, к посещению будут допущены лица, у которых есть отрицательный тест на коронавирус (действителен в течение 72 часов) или сертификат о выздоровлении. Это же требование касается сотрудников таких учреждений.

В желтой зоне будет запрещена работа учреждений образования, если их персонал в полном составе не привит хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Это требование распространяется также на работу кинотеатров, театров, заведений общественного питания, спортзалов, бассейнов. В Минздраве поясняли, что ужесточение карантинных требований для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.

На Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас большинство областей страны находятся в красной зоне, в зеленой нет ни одного региона.

По состоянию на 6 декабря на Украине зафиксировано более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, более 3 млн заразившихся выздоровели, умерли от болезни COVID-19 и осложнений после нее более 88 тыс. человек.

Всего на Украине, население которой составляет около 41 млн жителей, прививки от коронавируса сделали более 13,7 млн человек, из них полностью завершили процесс вакцинации свыше 11,7 млн человек. В Минздраве сообщали, что более 37% взрослого населения страны (от 18 лет и старше) прошли полный курс вакцинации.