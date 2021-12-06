СУЭК опровергла данные о принудительном удержании пожертвований из зарплат шахтеров

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Добровольный сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области организован на угольных предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в Кузбассе. Принудительного удержания пожертвований с зарплат шахтеров не производится, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник в СМИ и социальных сетях были опубликованы сведения о том, что работников предприятий "СУЭК-Кузбасс" якобы обязывают жертвовать по 2,5 тыс. рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная". Также был опубликован бланк заявления об удержании суммы пожертвования из заработной платы.

"Сибирская угольная энергетическая компания вместе со всей страной глубоко сопереживает пострадавшим от аварии на шахте "Листвяжная" и всему коллективу предприятия. По инициативе работников СУЭК была организована акция помощи по сбору пожертвований - все собранные средства перечисляются на специальный счет Российского Красного Креста. Акция носит исключительно добровольный характер, каждый работник сам принимает решение о своем участии и сумме пожертвования", - сообщили в пресс-службе "СУЭК-Кузбасс", опровергнув данные о принуждении работников к пожертвованиям.