Папа Римский считает грех отставного архиепископа Парижа несерьезным

ВАТИКАН, 6 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объяснил, почему принял отставку архиепископа Парижа Мишеля Опети, который был уйти из-за сексуального скандала. Как отметил понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр, он сделал это "не на алтаре правды, а на алтаре лицемерия".

"А в чем он [архиепископ] обвиняется, вы вот знаете? Было много болтавни на его счет", - сказал Франциск. При этом он признал, что иерарх "нагрешил". "Но кто из нас не грешен? Я - грешен, ты - грешен, - продолжил он. - Но разговоры разрушили его славу, а тот, кто утратил авторитет, не может управлять". Франциск указал, что "ласки и массажи - не самый большой грех", тогда как разрушение слухами авторитета "несправедливо".

2 декабря Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа Мишеля Опети. Поводом для прошения послужили публикации о том, что священнослужитель в нарушение целибата состоял в отношениях с прихожанкой в 2012 году, когда еще занимал должность генерального викария. Опети подтвердил, что в 2012 году одна женщина проявляла к нему повышенный интерес, однако категорически опроверг наличие сексуальной связи с ней.

Вопрос об отмене целибата в Римско-католической церкви неоднократно поднимался. Но ранее Франциск уже однозначно высказывался против его отмены. При этом не исключается, что к служению в особо удаленных уголках планеты, где есть недостаток в священниках, могут привлекаться "благочестивые мужья". Однако решения по этому вопросу не принято.