Самарская область сократила вредные выбросы в атмосферу на 17,2% за 10 лет

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Вредные выбросы в атмосферу сокращены на 17,2% за последние 10 лет в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках презентации седьмого издания доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", которая транслировалась онлайн.

"Перед мировым сообществом сейчас стоит непростая задача по снижению негативного антропогенного воздействия. Благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу за последние десять лет на территории Самарской области сократились на 17,2%. Большое внимание уделяется развитию альтернативной, так называемой, зеленой энергетики. [Мы] приняли специальный региональный закон для налогового стимулирования создания таких объектов", - сообщил глава региона.

Он также рассказал, что сейчас в регионе уже реализуется инвестиционный проект по строительству сети ветроэлектростанций. Предполагается, что к концу 2023 года в регионе будут работать 52 установки. Помимо этого, в Самарской области уже работают солнечные электростанции и одна из крупнейших в Европе Жигулевская гидроэлектростанция. Доля зеленой энергетики в регионе достигает 42,8%, подчеркнул Азаров.

Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и республика Татарстан. При этом Самарская область стала первым регионом, выступившим после пандемии. Помимо вопросов экологии, Азаров затронул в докладе темы социальной поддержки жителей, развития сельского хозяйства, спорта, туризма, борьбы с пандемией и другие. Событие поддержало Министерство иностранных дел РФ.

Программа "Регионы России и цели устойчивого развития" (ЦУР) реализуется Российской ассоциацией содействия ООН при поддержке Министерства иностранных дел России начиная с 2009 года. Основной целью программы является популяризация идей ООН в регионах России, донесение значений и пользы для регионального развития целей устойчивого развития.