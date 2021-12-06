Новые школьные автобусы получат 23 территории Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. 50 новых школьных автобусов поступили на Ставрополье, машины передадут образовательным учреждениям в 23 территориях края. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Школьный автопарк Ставрополья пополнили новые автобусы. Ключи от них главам муниципалитетов передал губернатор Владимир Владимиров. Новые машины закуплены в рамках взаимодействия с федеральным центром. В край поступило 50 машин, которые были переданы в школы 23 территорий. Наибольшее количество - по четыре автобуса, получили Буденновский, Кировский и Минераловодский, Труновский округа", - говорится в сообщении.

В 2021 году эта самая крупная партия школьных автобусов, поступивших в Ставропольский край. Ранее осенью регион получил 21 машину. Ежедневно в Ставропольском крае 430 автобусов доставляют в школы около 16,3 тыс. учеников.

По данным краевого правительства, с 2015 года ставропольский школьный автопарк пополнили 422 машины. 80% из них были закуплены в рамках федеральных программ, закупка шла также на средства краевого и муниципальных бюджетов, социально ответственного бизнеса. В первую очередь в Ставропольском крае меняют автобусы, чей срок эксплуатации приближается к десятилетнему периоду.