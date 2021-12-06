Митрополит Иларион подтвердил возможность новой встречи патриарха Кирилла с Папой Римским

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска может состояться в будущем, ее место и дата пока не определены, предстоящее мероприятие обсудит глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион во время беседы с папой Франциском. Об этом говорится в комментарии митрополита Илариона для СМИ, который публикует сайт ОВЦС.

"В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов - возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены", - говорится в комментарии митрополита.

Глава ОВЦС выразил надежду, что его переговоры с понтификом позволят "обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес".

"Относительно визита Папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался", - отмечается в комментарии.

Ранее в понедельник Папа Римский сообщил, что его встреча с патриархом Кириллом обсуждается и состоится в обозримом будущем. В частности, понтифик заметил, что "всегда готов поехать в Москву". Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Первая в истории встреча Папы Римского и предстоятеля РПЦ состоялась в Гаване в феврале 2016 года. Тогда была подписана совместная декларация, одной из главных целей которой стала защита христианского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.