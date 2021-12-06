Папа Римский Франциск считает анахронизмом документ ЕС о рекомендации про "Рождество"

ВАТИКАН, 6 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает стремление истребить какие-то исторические традиции и понятия анахронизмом, сравнимым с попытками авторитарных режимов навязать или наоборот искоренить определенные вещи. Об понтифик заявил в понедельник в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.

"Это же анахронизм", - сказал понтифик, отвечая на вопрос о внутреннем документе ЕК о нормах корпоративного общения, в котором рекомендовалось не употреблять ряд слов, соотносящихся с христианской традицией, включая "Рождество". "В ходе истории многие диктатуры пытались делать эти вещи, вспомнить хотя бы Наполеона, нацистский режим или коммунизм. Сегодня мода на разбавленную светскость, но это дистиллированная вода. Это не сработало в истории", - сказал Франциск.

Он в очередной раз повторил, что ЕС необходимо вернуться к истокам отцов-основателей и "не поддаваться идеологической колонизации". По его мнению, в общности ЕС должны уважать особенности каждого государства, а не обезличивать. Папа Римский убежден, что суверенитет может сохраняться в одной большой общности.

В конце ноября газета La Repubblica сообщила, что Европейская комиссия выпустила ряд рекомендаций для внутреннего пользования. Как отмечало издание, целью 32-страничного документа было ограничить прямые отсылки к "полу, этнической принадлежности, расе, религии". В частности, сотрудникам европейских институтов предлагалось называть рождественские праздники "праздничным периодом", так как "у людей разные религиозные традиции и календари". Кроме того, в тексте документа содержалась рекомендация отказываться от приветствия "дамы и господа", заменив его на "дорогие коллеги". Позднее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что "документ в итоге был отозван и будет пересмотрен и доработан".