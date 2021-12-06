На юге России и Северном Кавказе установится теплая погода, местами пройдут дожди

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Теплая погода с превышением температуры воздуха до плюс 2-4 градусов установится на юге России и Северном Кавказе до конца текущей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В течение текущей недели на юге России и Северном Кавказе прогнозируется довольно теплая погода с превышением климатической нормы до 2-4 градусов в отдельных регионах. В четверг местами пройдут небольшие дожди, немного похолодает, но уже в пятницу температура вновь повысится", - сказал он.

В Краснодаре во вторник - до 17 градусов тепла, что выше климатической нормы на 3-4 градуса. В остальные дни - в пределах 11-13 градусов в дневные часы, 4-6 - по ночам. Существенных осадков не ожидается.

В Сочи солнечно, во вторник - до плюс 15-16 градусов, в среду - до 18 градусов. В четверг в городе-курорте пройдут кратковременные дожди, похолодает до 11-12 в дневные часы, а в ночные столбики термометров опустятся до 8-9 градусов. В пятницу вновь потеплеет до 15-16 градусов днем, 8-10 - по ночам.

В Крыму во вторник - до 15-17 градусов тепла. В четверг на полуострове пройдут небольшие дожди, температура воздуха понизится до 5-6 градусов в дневные часы. Затем до конца недели воздух прогреется до 13-15 градусов, осадки прекратятся.

В Ставрополе в четверг пройдет небольшой дождь, до 9-11 градусов тепла в дневные часы, до 4-6 градусов по ночам. Во Владикавказе во вторник и среду до 12-14 градусов, в пятницу возможен дождь.