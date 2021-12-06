В Узбекистан доставили партию вакцины Pfizer

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /ТАСС/. Узбекистан получил 301 860 доз вакцины Pfizer. Об этом в понедельник сообщили ТАСС В пресс-службе Минздрава республики.

"6 декабря в Ташкент доставлено 301 860 доз вакцины Pfizer", - сказал представитель ведомства. По его словам, эта партия получена в рамках программы COVAX. Ранее в республику было доставлено 5,3 млн доз вакцин от коронавируса, произведенных в США, добавил он.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американские препараты Moderna и Pfizer. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек для вакцинации уже использовано свыше 43 млн доз вакцин.

Российская вакцина "Спутник V" была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Весной того же года был организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. К настоящему времени в стране налажено серийное производство российского препарата, который активно применяется в ходе кампании по вакцинации населения.

Всего в Узбекистане зафиксировано 194 556 случая заражения коронавирусом, 191 062 пациента (98%) выздоровели, 1 421 умерли.