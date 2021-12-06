В Петербурге за год почти втрое выросло число парковочных разрешений на электромобили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,6 декабря. /ТАСС/. Количество парковочных разрешений на электромобили в Петербурге выросло почти втрое за последний год, автовладельцы экологичных авто имеют льготы на платных парковках. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по транспорту.

"Петербуржцы все больше отдают предпочтение такому экологичному виду транспорта, как электромобиль. В декабре прошлого года их было 87, в декабре 2021 года их количество выросло до 246", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что у владельцев электромобилей есть возможности льготного размещения электрокаров в зоне платной парковки. На один электромобиль можно оформить одно парковочное разрешение. Если у автомобилиста их несколько, то на каждый из них оформляется отдельное разрешение. Срок действия документа - три года.

С 1 декабря в Петербурге зона платной парковки расширилась еще на 71 улицу в Центральном районе, теперь в зону платного парковочного пространства входит 99 улиц, совокупная емкость парковочного пространства в городе составляет 8 375 машиномест. Единый почасовой тариф для автотранспорта категории "В" теперь составляет 100 рублей, для категории "А" и "М" - 38 рублей, категории "С" - 190 рублей.