Bloomberg: ЕС обсудит смягчение ограничений на авиасообщение со странами юга Африки

ТАСС, 6 декабря. Министры здравоохранения стран Евросоюза во вторник обсудят возможность смягчения ограничений на авиасообщение с рядом южноафриканских стран, введенных в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом в понедельник со ссылкой на европейского дипломата сообщило агенстство Bloomberg .

По его сведениям, министры могут согласиться с необходимостью проведения ПЦР-тестов для вакцинированных граждан, прибывающих из стран этого региона, что позволит ослабить введенные для них ограничения на поездки в ЕС. В ходе встречи главы ведомств также затронут вопрос об эффективности существующих вакцин в отношении нового варианта коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". В качестве меры предосторожности некоторые страны - Великобритания, Германия, Австралия, Австрия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария - временно приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини.