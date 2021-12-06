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В правоохранительных органах рассказали, какие правила дорожного движения нарушал Киркоров

Среди них превышение скорости и движение по выделенной полосе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Основными нарушениями правил дорожного движения, за которые не выплатил штраф певец Филипп Киркоров, стали нарушения скоростного режима, а также заезд на полосу для общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Основными нарушениями ПДД, допущенными Филиппом Киркоровым, стали заезд на полосу для общественного транспорта, превышение скоростного режима, а также нарушение правил разметки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Киркорову грозит административный арест на срок до 15 суток из-за неуплаты в положенный срок штрафов, наложенных ГИБДД. К мировому судье судебного участка №422 Таганского района поступили 90 соответствующих административных материалов.

Рассмотрение протоколов состоится в мировом суде 14 декабря. Защита Киркорова утверждает, что у певца сейчас нет неоплаченных штрафов ГИБДД.

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РоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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