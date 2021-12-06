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Пандемия COVID-19

Предприятия Роскосмоса передали в ноябре более 3 млн кг кислорода медицинским учреждениям

Как уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, половину этого объема направил Красноярский машиностроительный завод

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн кг кислорода отгрузили предприятия Роскосмоса для российских больниц. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник.

"В ноябре предприятия Роскосмоса отгрузили медицинским учреждениям страны 3 058 000 кг кислорода", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава Роскосмоса, половину этого объема направил Красноярский машиностроительный завод, который является ведущим производителем боевой ракетной техники.

В конце августа Рогозин сообщал, что Роскосмос в течение месяца передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 265,9 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия COVID-19
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