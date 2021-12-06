EMA рекомендовало одобрить тоцилизумаб для лечения взрослых с тяжелой формой COVID-19

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало одобрить использование противовоспалительного препарата RoActemra для лечения взрослых с тяжелой формой течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении фармацевтического регулятора, опубликованном в понедельник.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека рекомендовал расширить показания к применению RoActemra (тоцилизумаба), включив в него лечение взрослых с COVID-19, которые проходят системное лечение кортикостероидами и нуждаются в дополнительном кислороде или механической вентиляции [легких]", - отмечается в пресс-релизе.

Как показало исследование, участие в котором приняли 4 116 совершеннолетних, лечение с помощью данного препарата в совокупности с обычным лечением снижает риск летального исхода по сравнению со случаями, когда применяются исключительно базовые методы терапии.

Согласно оценкам регулятора, в течение 28 дней показатель смертности у пациентов, получавших тоцилизумаб вместе со стандартным лечением, был на 4 п.п. ниже, чем в той группе, которая проходила обычное лечение (31% против 35%). Кроме того, 57% больных, которым давали RoActemra, удалось выписаться из больницы в течение 28 дней, в то время как в другой группе доля выписанных составила 50%.

В феврале британские ученые под руководством профессора Оксфордского университета Питера Хорби подтвердили эффективность тоцилизумаба при лечении пациентов с тяжелыми формами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В сочетании со стероидом дексаметазоном препарат показал способность сокращать смертность среди больных в ходе масштабного клинического исследования RECOVERY.